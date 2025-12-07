  • Спортс
  • Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
8

Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого

Лионеля Скалони попросили надеть перчатки, чтобы взять кубок мира.

Организаторы жеребьевки ЧМ-2026 попросили главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони надеть перчатки перед тем, как вынести трофей на сцену. 

Это требование обычно предназначено для тех, кто не является чемпионом мира или не имеет официального доступа. Однако Скалони, под руководством которого Аргентина выиграла прошлый чемпионат мира, мог прикасаться к трофею. 

Чтобы как-то исправить неловкую ситуацию, ФИФА организовала отдельную церемонию на следующий день в рамках презентации расписания турнира. На этот раз Скалони пригласили на сцену с трофеем уже без перчаток. Президент ФИФА Джанни Инфантино публично принес извинения тренеру. 

«Я приношу извинения от имени ФИФА. Конечно, чемпионы мира могут прикасаться к кубку. Прошу прощения, я не знал. Какой позор! Просто, когда ты чемпион мира, ты выглядишь все моложе с каждым днем», – сказал Инфантино. 

Скалони отшутился: «Думаю, они приняли меня за другого человека и не позволили мне прикоснуться к трофею вчера».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
