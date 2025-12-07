«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го

«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за четыре матча.

У «Краснодара» первая победа над ЦСКА в последних четырех матчах.

«Быки» дома обыграли армейцев со счетом 3:2 в 18-м туре Мир РПЛ .

Хозяева играли в большинстве с 68-й минуты после удаления Мойзеса за вторую желтую карточку.

В августе команды сыграли вничью (1:1) в РПЛ, в июле «Краснодар » проиграл ЦСКА (0:1) в финале Суперкубка России, а в мае также уступил (0:1) в чемпионате. Кроме того, в сентябре 2024 года было поражение (0:2) в рамках Фонбет Кубка России.

Таким образом, предыдущая победа команды Мурада Мусаева над армейцами (2:1) в Мир РПЛ случилась в августе 2024-го.