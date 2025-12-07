«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
«Быки» дома обыграли армейцев со счетом 3:2 в 18-м туре Мир РПЛ.
Хозяева играли в большинстве с 68-й минуты после удаления Мойзеса за вторую желтую карточку.
В августе команды сыграли вничью (1:1) в РПЛ, в июле «Краснодар» проиграл ЦСКА (0:1) в финале Суперкубка России, а в мае также уступил (0:1) в чемпионате. Кроме того, в сентябре 2024 года было поражение (0:2) в рамках Фонбет Кубка России.
Таким образом, предыдущая победа команды Мурада Мусаева над армейцами (2:1) в Мир РПЛ случилась в августе 2024-го.
