Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»

Александр Дегтев: у «Сочи» проблемы в обороне, четыре пропущенных – очень много.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев остался недоволен своей игрой в матче с «Локомотивом » (2:4).

– У «Сочи» очередное поражение, но вы совершили много спасений, лично провели хорошую игру…

– Да какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? Не думаю, что это хорошая игра. В меня два раза попали, ничего в этом такого нет, это моя работа. Четыре гола – очень много, у нас проблемы в обороне, надо разбираться.

– В прошлом туре вы впервые сыграли «на ноль» в РПЛ, сейчас пропустили четыре. Тяжелые эмоциональные качели?

– Обычное дело. Мы идем на последнем месте, к сожалению, боремся за выживание. Сегодня играли с командой из верхней части таблицы, поэтому получили четыре мяча. В прошлом туре в соперниках была команда примерно нашего уровня, поэтому сыграли «на ноль», – сказал Дегтев.