  • Сафонов о первом матче за «ПСЖ» в сезоне: «Я снова получил удовольствие от игры, не было ни капли сомнений в своих действиях. Хочу снова возвращаться на поле, буду делать все возможное»
Матвей Сафонов поделился мыслями после первой игры за «ПСЖ» в текущем сезоне. 

В субботу парижский клуб разгромил «Ренн» (5:0) в Лиге 1. Российский вратарь отыграл весь матч. 

«Всем привет! Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счет.

Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой🙌🏻.

Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений – ни в своих действиях, ни в действиях партнеров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать. А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал ее последние полгода.

Хочу еще раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого все возможное🤞🏻», – написал Сафонов в своем телеграм-канале. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
