Директор «Ахмата» Газзаев считает правильным назначение Черчесова: «При нем поднялись. Постараемся выступить успешнее»
В «Ахмате» назвали верным решение назначить Станислава Черчесова тренером.
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев считает верным решение пригласить Станислава Черчесова на пост главного тренера. Клуб из Грозного после 18 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка.
«Мы планировали быть повыше в турнирной таблице в первой части сезона РПЛ. Не оправдали ожидания? Не хочу говорить в таком ключе. Постараемся во второй части сезона выступить более успешно.
Наверное, мы приняли верное решение назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера. Потому что при нем команда поднялась», – сказал Руслан Газзаев.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1115 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости