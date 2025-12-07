Директор «Ахмата» Газзаев считает правильным назначение Черчесова: «При нем поднялись. Постараемся выступить успешнее»

В «Ахмате» назвали верным решение назначить Станислава Черчесова тренером.

Спортивный директор «Ахмата » Руслан Газзаев считает верным решение пригласить Станислава Черчесова на пост главного тренера. Клуб из Грозного после 18 туров РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 22 очка.

«Мы планировали быть повыше в турнирной таблице в первой части сезона РПЛ. Не оправдали ожидания? Не хочу говорить в таком ключе. Постараемся во второй части сезона выступить более успешно.

Наверное, мы приняли верное решение назначить Станислава Черчесова на пост главного тренера. Потому что при нем команда поднялась», – сказал Руслан Газзаев.