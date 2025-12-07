Энрике о Сафонове: «У меня никогда не было с ним проблем, но я не женат на игроках. Матвей получил шанс, все было великолепно»

Луис Энрике: у меня никогда не было проблем с Сафоновым.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался об игре Матвея Сафонова в матче против «Ренна » (5:0), который стал для россиянина первым в Лиге 1 в текущем сезоне. Энрике заявил, что у него никогда не было проблем с Матвеем.

– Как оцените первый матч Сафонова в сезоне?

– Сегодня мы выдали идеальный матч. При этом Сафонову было тяжело, потому что у него не было игровой практики. Лишние эмоции порой могут сбивать с толку. Но если сфокусироваться на свой работе, все получится. Он справился.

– Какие у вас планы на Сафонова в этом сезоне? Есть ли у него шансы на конкуренцию с Шевалье?

– У всех игроков есть шансы, они зависят от их самоотдачи и результативности. Бывает так, что футболист начинает матч не с первых минут, и это нормально. Но у вратарей, конечно, такой опции нет. Сафонов сегодня получил свой шанс.

У меня никогда не было с ним проблем, но поймите меня правильно, я не женат на игроках, я женат только на своей жене. И у меня на нее есть планы, за нее я отвечаю. К игрокам другой подход. Сафонов будет играть – больше или меньше.

– Сыграет ли он в Кубке?

– Я этого не знаю, но мне очень понравилось, как он проявил себя сегодня. Его самоотверженность, профессионализм, отдача – все было великолепно, – сказал Луис Энрике .