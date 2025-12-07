Юран о том, какой результат для «Спартака» будет удовлетворительным в сезоне: «Чемпионство»
Сергей Юран считает, что для «Спартака» титул – удовлетворительный результат.
Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран считает, что для «Спартака» чемпионство будет удовлетворительным результатом в этом сезоне Мир РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице, набрав 29 очков после 18 туров.
– Вам нравится, что происходит с командой при Романове?
– Я не руководитель «Спартака»…
– Какое место будет удовлетворительным для красно‑белых по окончанию сезона?
– Чемпионство, – сказал Сергей Юран.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
