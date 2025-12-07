Юран о том, какой результат для «Спартака» будет удовлетворительным в сезоне: «Чемпионство»

Сергей Юран считает, что для «Спартака» титул – удовлетворительный результат.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран считает, что для «Спартака » чемпионство будет удовлетворительным результатом в этом сезоне Мир РПЛ. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в таблице, набрав 29 очков после 18 туров.

– Вам нравится, что происходит с командой при Романове?

– Я не руководитель «Спартака»…

– Какое место будет удовлетворительным для красно‑белых по окончанию сезона?

– Чемпионство, – сказал Сергей Юран.