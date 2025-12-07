Де ла Фуэнте о том, что Испанию считают фаворитом ЧМ: «Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия в одном ряду с нами. Это признание проделанной нами работы»

Луис де ла Фуэнте: вызывает гордость, что Испанию считают фаворитом ЧМ.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте горд тем, что команду причисляют к фаворитам предстоящего чемпионата мира, но испанец отметил, что сам статус фаворита ничего не гарантирует.

– Тренеры сборных Саудовской Аравии и Кабо-Верде заявили, что Испания – один из главных фаворитов. Давит ли на вас такой статус или, наоборот, нравится?

– Никакого давления. Наоборот – это признание, подтверждение того, что проделанная нами работа ценится. Но статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Есть и другие команды, которые идут в один ряд с Испанией: Франция , Аргентина , Бразилия, Англия, Португалия… Очень много сборных, способных выиграть чемпионат мира.

То, что нас ставят в эту категорию, вызывает гордость, особенно потому, что нам никогда ничего не доставалось даром. Первое место в рейтинге ФИФА – это результат качественной работы и выдающегося поколения футболистов, – сказал Луис де ла Фуэнте.