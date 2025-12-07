  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де ла Фуэнте о том, что Испанию считают фаворитом ЧМ: «Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия в одном ряду с нами. Это признание проделанной нами работы»
2

Де ла Фуэнте о том, что Испанию считают фаворитом ЧМ: «Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия в одном ряду с нами. Это признание проделанной нами работы»

Луис де ла Фуэнте: вызывает гордость, что Испанию считают фаворитом ЧМ.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте горд тем, что команду причисляют к фаворитам предстоящего чемпионата мира, но испанец отметил, что сам статус фаворита ничего не гарантирует. 

– Тренеры сборных Саудовской Аравии и Кабо-Верде заявили, что Испания – один из главных фаворитов. Давит ли на вас такой статус или, наоборот, нравится?

– Никакого давления. Наоборот – это признание, подтверждение того, что проделанная нами работа ценится. Но статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Есть и другие команды, которые идут в один ряд с Испанией: Франция, Аргентина, Бразилия, Англия, Португалия… Очень много сборных, способных выиграть чемпионат мира.

То, что нас ставят в эту категорию, вызывает гордость, особенно потому, что нам никогда ничего не доставалось даром. Первое место в рейтинге ФИФА – это результат качественной работы и выдающегося поколения футболистов, – сказал Луис де ла Фуэнте. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1113 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoСборная Испании по футболу
logoсборная Кабо-Верде
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧМ-2026
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Бразилии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА представила расписание матчей ЧМ. Самые ранние игры будут начинаться в 19:00 МСК, самые поздние – в 07:00. Полуфиналы и финал – в 22:00, матч за 3-е место – в 00:00
6 декабря, 19:33
Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я
6 декабря, 12:16
Жеребьевка ЧМ-2026: Франция Мбаппе – с Норвегией Холанда, Англия – с Хорватией, Бразилия – с Марокко. У Узбекистана – Роналду
6 декабря, 07:50
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
40 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
1 минуту назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
19 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
32 минуты назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
54 минуты назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22