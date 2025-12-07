Батраков набрал 21 (15+6) очко в 23 матчах за «Локо» в сезоне: гол и ассист в игре с «Сочи». Он лучший бомбардир РПЛ с 11 голами

Батраков набрал 21 (15+6) очков в 23 матчах за «Локо» в сезоне.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков забил гол на 7-й минуте в матче Мир РПЛ с «Сочи». На 34-й он ассистировал Александру Руденко.

Это 20-е и 21-е результативные действия 20-летнего россиянина в сезоне за «Локомотив ». Батраков забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 17 матчах лиги, а также забил 4 гола в 6 играх Fonbet Кубка России.

Батраков – лучший бомбардир в сезоне РПЛ. На втором месте Мирлинд Даку из «Рубина» (9 голов).

