Мостовой о «Спартаке»: «Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович»

Мостовой о «Спартаке»: нет смысла говорить о Романове, команду готовил Станкович.

Бывший полузащитник «Спартака » и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове .

«Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович. Он был в команде почти два года. Романова просто поставили до конца года, какой с него спрос (смеется)? Он рад, что его узнали. Люди увидели, что есть такой тренер. Оставят? Оставят. Не оставят? Какая разница. Спроса и риска никакого нет», – сказал Мостовой.