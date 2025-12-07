Мостовой о «Спартаке»: «Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович»
Мостовой о «Спартаке»: нет смысла говорить о Романове, команду готовил Станкович.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера красно-белых Вадиме Романове.
«Бессмысленно что-либо говорить о Романове. Команду готовил Станкович. Он был в команде почти два года. Романова просто поставили до конца года, какой с него спрос (смеется)? Он рад, что его узнали. Люди увидели, что есть такой тренер. Оставят? Оставят. Не оставят? Какая разница. Спроса и риска никакого нет», – сказал Мостовой.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1055 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости