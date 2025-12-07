«Майнц» назначил Фишера тренером, контракт – до лета 2028-го. Клуб идет последним в Бундеслиге

Урс Фишер стал главным тренером «Майнца».

«Майнц » объявил о назначении Урса Фишера на пост главного тренера. Последним местом работы 59-летнего швейцарского специалиста был «Унион», Фишера уволили в ноябре 2023 года после 13 поражений и ничьей в 14 играх.

«Швейцарец подписал контракт с клубом до лета 2028 года. Вместе с Урсом Фишером к нам переходит и его давний ассистент Маркус Хоффманн, а также видеотехник Себастьян Подсядлы. Добро пожаловать, Урс!» – говорится в заявлении клуба.

«Майнц» на данный момент занимает последнее место в Бундеслиге, имея в активе 6 очков после 13 туров.