«Судью надо поменять. Человек в черном нам мешает». Агаларов раскритиковал судейство Сухого, удалившего Табидзе у «Махачкалы» и назначившего пенальти в пользу «Пари НН»

Агаларов о том, что надо изменить в перерыве игры с «Пари НН»: судью поменять.

Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в перерыве раскритиковал главного арбитра матча с «Пари НН » Алексея Сухого.

Сухой в 1-м тайме удалил игрока «Динамо» Джемала Табидзе – арбитр пересматривал эпизод у монитора, но не изменил изначальное решение о красной карточке. Кроме того, в пользу «Пари НН» был назначен пенальти, который нижегородцы реализовали.

– Что нужно изменить «Динамо»?

– Судью поменять.

– А по игровым связям?

– По игровым связям неплохо получается. Но человек в черном нам мешает. Это уже не в первый раз. Я буду говорить открыто, – сказал Агаларов в эфире канала «Матч Премьер».

