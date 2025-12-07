«Судью надо поменять. Человек в черном нам мешает». Агаларов раскритиковал судейство Сухого, удалившего Табидзе у «Махачкалы» и назначившего пенальти в пользу «Пари НН»
Агаларов о том, что надо изменить в перерыве игры с «Пари НН»: судью поменять.
Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в перерыве раскритиковал главного арбитра матча с «Пари НН» Алексея Сухого.
Сухой в 1-м тайме удалил игрока «Динамо» Джемала Табидзе – арбитр пересматривал эпизод у монитора, но не изменил изначальное решение о красной карточке. Кроме того, в пользу «Пари НН» был назначен пенальти, который нижегородцы реализовали.
– Что нужно изменить «Динамо»?
– Судью поменять.
– А по игровым связям?
– По игровым связям неплохо получается. Но человек в черном нам мешает. Это уже не в первый раз. Я буду говорить открыто, – сказал Агаларов в эфире канала «Матч Премьер».
