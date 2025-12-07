Де ла Фуэнте о стычке Карвахаля и Ямаля в класико: «Такое случается, важно сохранять здоровый климат в сборной. Они уже ждут встречи, чтобы обняться и закрыть тему»

Луис де ла Фуэнте: Ямаль и Карвахаль закрыли конфликт после стычки в класико.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что Данни Карвахаль и Ламин Ямаль готовы увидеться, чтобы закрыть тему со стычкой в класико.

26 октября «Реал » обыграл «Барселону» со счетом 2:1. После финального свистка Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот слишком много говорит , что привело к стычке.

– Среди тренеров, бывших игроков и журналистов – вас часто спрашивают о Ламине Ямале?

– Мы говорим о футболе в целом. Ламин – очень важный игрок, так же как у других сборных есть свои ключевые исполнители. Мы должны иметь мудрость и дальновидность, чтобы понимать, что он значит для нас: это 18-летний парень, которого еще нужно развивать и как человека, и как футболиста.

Он сам прекрасно осознает, что ему надо расти, и его отношение всегда безукоризненное. Каждый день он хочет становиться лучше и помогать команде.

– Вас совсем не обеспокоил эпизод между Ламином и Карвахалем?

– Нет. Моя задача – сохранять здоровый климат внутри команды. Я поговорил с обоими и знаю, что подобное случается в футболе на таком высоком уровне. Нужно разделять то, что происходит на поле, и то, что означает играть за сборную. Они это прекрасно понимают и уже ждут встречи, чтобы обняться и закрыть тему, – сказал Луис де ла Фуэнте .