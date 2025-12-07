  • Спортс
Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за игру с «Ренном»: «Его великолепный сэйв изменил динамику матча». Выше оценка только у Хвичи – 8

Сафонов получил 7 баллов от L’Équipe за игру с «Ренном».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 7 от L’Équipe по итогам матча против «Ренна» (5:0). 

Лучшим в составе парижан стал Хвича Кварацхелия – его оценка 8. Худшие оценки среди игроков «ПСЖ» получили Ли Кан Ин и Витинья – 5.

Оценки «ПСЖ» по версии L’Équipe: Сафонов (7), Заир-Эмери (7), Маркиньос (6), Пачо (6), Люка Эрнандес (6), Жоау Невеш (6), Витинья (5), Ли Кан Ин (5), Барколя (7), Меюлю (7), Хвича (8).

«Великолепный сэйв Сафонова после удара Леполя изменил динамику матча, и «ПСЖ» открыл счет в контратаке (28-я минута). Он также сделал хороший сэйв после удара на 33-й минуте.

Достаточно ли этого, чтобы бросить вызов Шевалье? Пока рано, но россиянин провел матч, который дал ему право играть немного больше», – говорится в тексте L’Équipe.

