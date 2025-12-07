  • Спортс
  • Гути об Алонсо: «Фантастический тренер, «Реалу» нужно дать ему время. Трофеи будут, главное, чтобы в этом были убеждены Хаби и игроки»
0

Гути об Алонсо: «Фантастический тренер, «Реалу» нужно дать ему время. Трофеи будут, главное, чтобы в этом были убеждены Хаби и игроки»

Гути о работе Хаби Алонсо в «Реале»: трофеи будут, нужно дать ему время.

Гути высказался о том, что «Реал» под руководством Хаби Алонсо выиграет трофеи, но тренеру нужно дать время. 

– Вы опасались ли за Хаби? Флорентино публично его поддержал, встретился с ним, игроки тоже за него… Впереди два безумных месяца. 

– Меня все это удивило. Похоже, снаружи шум куда громче того, что реально происходило внутри. Зная Флорентино, могу сказать, если он делает ставку на тренера, то идет с ним до конца – по крайней мере в подавляющем большинстве случаев.

Думаю, Хаби – тренер высочайшего уровня, которому просто нужно время. Мы идем после неудачного сезона, и он выстраивает все правильно. Ему нужно дать спокойствие. Критики в его адрес сейчас слишком много, и она совершенно не соответствует действительности. Он доказал свой уровень в «Байере» – докажет и в «Реале». Уверен, он сделает здесь большие вещи.

– Уверены, что он выиграет трофеи?

– Безусловно. Но главное – чтобы в этом были убеждены сам тренер и игроки. Он должен вести команду за собой. А с тем набором таланта, который есть у «Мадрида» и на поле, и на скамейке, логично ожидать, что клуб возьмет немало титулов», – заявил Гути

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
