30

«Ростов» продлит контракт с Альбой на 2,5 года («РБ Спорт»)

«Ростов» продлит контракт с Альбой на 2,5 года.

«Ростов» продлит контракт с главным тренером «Ростова» Джонатаном Альбой, сообщает «РБ Спорт».

Новое соглашение будет рассчитано на 2,5 года.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что тренер остается в клубе.

Альба возглавил «Ростов» в марте этого года после ухода Валерия Карпина. По итогам прошлого сезона команда заняла 8-е место в Мир РПЛ и вышла в финал Фонбет Кубка России. Прежний контракт тренера истекал 15 декабря этого года.

По итогам осенней части «Ростов» занимает 11-е место с 21 очком.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1065 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoДжонатан Альба
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»
7 декабря, 02:34
Губернатор Ростовской области: «Альба остается в «Ростове», мы объявили в раздевалке!»
6 декабря, 14:32
«Ростов» и Альба продлили контракт на год (Иван Карпов)
6 декабря, 13:45
«Ростов» продлит контракт с Альбой, сообщил спортивный директор клуба Рыскин
1 декабря, 11:45
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
30 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
50 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
9 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
22 минуты назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
44 минуты назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
59 минут назад
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22