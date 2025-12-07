«Ростов» продлит контракт с Альбой на 2,5 года («РБ Спорт»)
«Ростов» продлит контракт с Альбой на 2,5 года.
«Ростов» продлит контракт с главным тренером «Ростова» Джонатаном Альбой, сообщает «РБ Спорт».
Новое соглашение будет рассчитано на 2,5 года.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил, что тренер остается в клубе.
Альба возглавил «Ростов» в марте этого года после ухода Валерия Карпина. По итогам прошлого сезона команда заняла 8-е место в Мир РПЛ и вышла в финал Фонбет Кубка России. Прежний контракт тренера истекал 15 декабря этого года.
По итогам осенней части «Ростов» занимает 11-е место с 21 очком.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
