Кафанов о первом матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: «Матвей играл уверенно. Несмотря на 5 забитых, его заслуга в победе немалая. Шансы на место в основе большие»

Кафанов о первом матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: Матвей играл уверенно.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о первом в этом сезоне матче голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова за парижский клуб.

«Матвей очень порадовал всех болельщиков футбола своей игрой в матче «ПСЖ » с «Ренном». Это игра, которой мы так долго ждали. Дождались.

А Сафонов сыграл так, будто не было этого большого перерыва без практики. Ни в одном эпизоде не было заметно, что он волновался или сомневался. Матвей играл очень уверенно. Несмотря на пять забитых мячей, его заслуга в победе «ПСЖ» немала.

Теперь шансы Сафонова на место в основе очень большие. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб «ПСЖ» доверит Матвею место основного вратаря в следующем матче», – сказал Кафанов.

В матче с «Ренном» (5:0) Сафонов сделал два сэйва (0.15 xGoT). У голкипера 81% точных передач (21/26).