  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о первом матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: «Матвей играл уверенно. Несмотря на 5 забитых, его заслуга в победе немалая. Шансы на место в основе большие»
6

Кафанов о первом матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: «Матвей играл уверенно. Несмотря на 5 забитых, его заслуга в победе немалая. Шансы на место в основе большие»

Кафанов о первом матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»: Матвей играл уверенно.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о первом в этом сезоне матче голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова за парижский клуб. 

«Матвей очень порадовал всех болельщиков футбола своей игрой в матче «ПСЖ» с «Ренном». Это игра, которой мы так долго ждали. Дождались.

А Сафонов сыграл так, будто не было этого большого перерыва без практики. Ни в одном эпизоде не было заметно, что он волновался или сомневался. Матвей играл очень уверенно. Несмотря на пять забитых мячей, его заслуга в победе «ПСЖ» немала.

Теперь шансы Сафонова на место в основе очень большие. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб «ПСЖ» доверит Матвею место основного вратаря в следующем матче», – сказал Кафанов.

В матче с «Ренном» (5:0) Сафонов сделал два сэйва (0.15 xGoT). У голкипера 81% точных передач (21/26).

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1098 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoЧемпионат.com
logoлига 1 Франция
logoВиталий Кафанов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа за матч «ПСЖ» – «Ренн», Хвича с 9,2 – лучший в составе парижан, у Меюлю – 8,5, у Невеша – 8,2
7 декабря, 10:09
Сафонов о первом матче в сезоне за «ПСЖ»: «Счастлив, что сыграл и сделал это достойно. Надеюсь, дальше – больше»
7 декабря, 08:33
Энрике был недоволен вопросом о связи выхода Сафонова в старте «ПСЖ» и отсутствия Забарного: «Он просто болеет. Но вам важнее искать скандалы. Невероятно»
7 декабря, 08:26
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
37 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
57 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
16 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
29 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
51 минуту назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22