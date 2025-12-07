Иван Таранов: «Гинер внес больший вклад в российский футбол, чем Галицкий. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал 6-кратным чемпионом России. Но у Сергея Николаевича все впереди»

Иван Таранов: Гинер внес больший вклад в российский футбол, чем Галицкий.

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара-2» Иван Таранов заявил, что заслуги Евгения Гинера в российском футболе пока выше, чем вклад Сергея Галицкого.

– А кто сильнейший управленец в российском футболе – президент ЦСКА Евгений Леннорович Гинер или владелец «Краснодара» Сергей Николаевич Галицкий?

– Евгений Леннорович Гинер на сегодняшний день внес больший вклад в российский футбол, чем Сергей Николаевич Галицкий. ЦСКА после прихода Гинера выиграл Кубок УЕФА, стал шестикратным чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка и восьмикратным обладателем Суперкубка страны. Так что Евгений Леннорович пока вне конкуренции, но у Сергея Николаевича все впереди.

– Если бы не отстранение от еврокубков, мог бы Галицкий с сегодняшним «Краснодаром» привезти в Россию Кубок УЕФА, как Гинер с ЦСКА в 2005 году?

– А почему нет? Конечно, мог бы. Да, сейчас сложно оценивать силу российских команд, которые не играют в европейских турнирах. Но я считаю, что кубанский клуб, как и «Зенит», мог бы повторить успех ЦСКА в еврокубках, когда еще в команде выступали такие игроки как Андреас Гранквист, Виктор Классон, Павел Мамаев и Федор Смолов, – заявил Таранов.