  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иван Таранов: «Гинер внес больший вклад в российский футбол, чем Галицкий. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал 6-кратным чемпионом России. Но у Сергея Николаевича все впереди»
75

Иван Таранов: «Гинер внес больший вклад в российский футбол, чем Галицкий. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал 6-кратным чемпионом России. Но у Сергея Николаевича все впереди»

Иван Таранов: Гинер внес больший вклад в российский футбол, чем Галицкий.

Бывший защитник ЦСКА и «Краснодара-2» Иван Таранов заявил, что заслуги Евгения Гинера в российском футболе пока выше, чем вклад Сергея Галицкого. 

– А кто сильнейший управленец в российском футболе – президент ЦСКА Евгений Леннорович Гинер или владелец «Краснодара» Сергей Николаевич Галицкий?

– Евгений Леннорович Гинер на сегодняшний день внес больший вклад в российский футбол, чем Сергей Николаевич Галицкий. ЦСКА после прихода Гинера выиграл Кубок УЕФА, стал шестикратным чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка и восьмикратным обладателем Суперкубка страны. Так что Евгений Леннорович пока вне конкуренции, но у Сергея Николаевича все впереди.

– Если бы не отстранение от еврокубков, мог бы Галицкий с сегодняшним «Краснодаром» привезти в Россию Кубок УЕФА, как Гинер с ЦСКА в 2005 году?

– А почему нет? Конечно, мог бы. Да, сейчас сложно оценивать силу российских команд, которые не играют в европейских турнирах. Но я считаю, что кубанский клуб, как и «Зенит», мог бы повторить успех ЦСКА в еврокубках, когда еще в команде выступали такие игроки как Андреас Гранквист, Виктор Классон, Павел Мамаев и Федор Смолов, – заявил Таранов.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1097 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Галицкий
logoЕвгений Гинер
logoпремьер-лига Россия
logoИван Таранов
logoЦСКА
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
7 декабря, 17:59
«Кажется, «Краснодар» уверенно движется ко второму подряд чемпионству». Чернявский сделал прогноз на топ-матч 18-го тура РПЛ
7 декабря, 08:45
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
37 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
57 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
16 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
29 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
51 минуту назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22