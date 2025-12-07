Адвокат пошутил о группе Кюрасао на ЧМ с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром: «Простая. Посмотрим, как все сложится. Нас нелегко обыграть»

Дик Адвокат высказался о группе сборной Кюрасао на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат в шуточной форме назвал простой группу Е, в которой его команда сыграет с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.

«Простая группа. Скорее уж интересная. Посмотрим, как все сложится. О Германии я знаю много, а вот о других соперниках – не особо. Нам нужно внимательно их изучить и собрать максимум информации.

Мы команда, которую непросто обыграть, и последние 18 матчей это подтверждают. Мы трудолюбивая команда с хорошей организацией игры», – сказал Дик Адвокат.