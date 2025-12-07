  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат пошутил о группе Кюрасао на ЧМ с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром: «Простая. Посмотрим, как все сложится. Нас нелегко обыграть»
21

Адвокат пошутил о группе Кюрасао на ЧМ с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром: «Простая. Посмотрим, как все сложится. Нас нелегко обыграть»

Дик Адвокат высказался о группе сборной Кюрасао на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат в шуточной форме назвал простой группу Е, в которой его команда сыграет с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром. 

«Простая группа. Скорее уж интересная. Посмотрим, как все сложится. О Германии я знаю много, а вот о других соперниках – не особо. Нам нужно внимательно их изучить и собрать максимум информации.

Мы команда, которую непросто обыграть, и последние 18 матчей это подтверждают. Мы трудолюбивая команда с хорошей организацией игры», – сказал Дик Адвокат. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1474 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
logoДик Адвокат
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoсборная Кюрасао
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА представила расписание матчей ЧМ. Самые ранние игры будут начинаться в 19:00 МСК, самые поздние – в 07:00. Полуфиналы и финал – в 22:00, матч за 3-е место – в 00:00
6 декабря, 19:33
Испания – главный фаворит ЧМ-2026 после жеребьевки по версии Goal. Аргентина – 2-я, Англия – 3-я, Португалия – 4-я, Франция – 5-я, Бразилия – 13-я
6 декабря, 12:16
Месси vs Роналду в 1/4 финала? Где группа-бриллиант? 7 мыслей после жеребьевки ЧМ
6 декабря, 08:45
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»
6 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
21 минуту назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
44 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:00
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00