Адвокат пошутил о группе Кюрасао на ЧМ с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром: «Простая. Посмотрим, как все сложится. Нас нелегко обыграть»
Дик Адвокат высказался о группе сборной Кюрасао на чемпионате мира.
Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат в шуточной форме назвал простой группу Е, в которой его команда сыграет с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром.
«Простая группа. Скорее уж интересная. Посмотрим, как все сложится. О Германии я знаю много, а вот о других соперниках – не особо. Нам нужно внимательно их изучить и собрать максимум информации.
Мы команда, которую непросто обыграть, и последние 18 матчей это подтверждают. Мы трудолюбивая команда с хорошей организацией игры», – сказал Дик Адвокат.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
