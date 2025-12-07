Денис Бояринцев: «Романов – свой парень для «Спартака», надо дать ему поработать»

Бояринцев: Романов – свой парень для «Спартака», надо дать ему поработать.

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил перспективы красно-белых под руководством Вадима Романова .

«Спартак » достойно завершил первую часть сезона. Дерби получилось неплохим. Ничейный результат не так уж и плох по такой игре для красно-белых. В Калининграде «Спартак» не одержал победу, но «Балтика» очень грамотно выстроила оборону и выждала свой момент. В футболе такое бывает. Романову надо дать возможность поработать. Он свой парень для «Спартака».

До первого места команде не хватает десять очков. Она вряд ли будет претендовать на топ-3. Но это как раз отличный повод, чтобы проверить нашего специалиста. «Спартак» будет цепляться за четвертое или пятое место. Можно дать Романову попробовать себя в этой ситуации. У него будет возможность проявить себя в самом лучшем ключе», – сказал Бояринцев.