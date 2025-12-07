Жерсон: «Собираюсь полностью отработать контракт с «Зенитом». Мне здесь хорошо»

Жерсон: у меня контракт с «Зенитом», собираюсь его отработать.

Полузащитник «Зенита» Жерсон заявил, что не намерен покидать клуб.

«Зенит» в субботу обыграл «Акрон» – 2:0. Жерсон забил первый мяч за сине‑бело‑голубых в Мир РПЛ. В июле петербургский клуб подписал контракт с бразильцем до конца сезона‑2029/30.

– Ходили слухи о вашем возможном уходе зимой. Что скажете?

– У меня действующий контракт с «Зенитом ». Я собираюсь его полностью отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли и чувствую себя как дома. Впереди каникулы, мы их заслужили, мы должны отдохнуть, – сказал Жерсон.