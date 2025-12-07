«Зенит» интересуется 18-летним форвардом «Коринтианса» Ги Негао. Бразильцы хотят 28 млн евро, но понимают, что вряд ли столько получат (ESPN)
«Зенит» интересуется 18-летним форвардом «Коринтианса» Ги Негао.
«Зенит» интересуется нападающим «Коринтианса» Ги Негао, сообщает ESPN Brasil.
Петербургский клуб намерен подписать форварда в январе. «Коринтианс» хочет 28 млн евро за 18-летнего Негао, но понимает, что вряд ли столько получит.
В этом сезоне на счету Ги 5 голов и 2 результативные передачи за 24 матча.
