«Зенит» интересуется 18-летним форвардом «Коринтианса» Ги Негао. Бразильцы хотят 28 млн евро, но понимают, что вряд ли столько получат (ESPN)

«Зенит» интересуется 18-летним форвардом «Коринтианса» Ги Негао.

«Зенит » интересуется нападающим «Коринтианса » Ги Негао, сообщает ESPN Brasil.

Петербургский клуб намерен подписать форварда в январе. «Коринтианс» хочет 28 млн евро за 18-летнего Негао, но понимает, что вряд ли столько получит.

В этом сезоне на счету Ги 5 голов и 2 результативные передачи за 24 матча.