Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа за матч «ПСЖ» – «Ренн», Хвича с 9,2 – лучший в составе парижан, у Меюлю – 8,5, у Невеша – 8,2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа по итогам матча «ПСЖ » против «Ренна » (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Лучшим в составе парижан стал Хвича Кварацхелия, его оценка – 9,2. У Санни Меюлю – 8,5, у Жоау Невеша – 8,2.

Худшую оценку в составе «ПСЖ» заработал Ли Кан Ин, он получил 6,4.

Оценки «ПСЖ» : Сафонов (6,7), Люка Эрнандес (7,8), Вильян Пачо (7,7), Маркиньос (7,1), Заир-Эмери (7,1), Жоау Невеш (8,2), Витинья (7,1), Санни Меюлю (8,5), Хвича Кварацхелия (9,2), Ли Кан Ин (6,4) и Брэдли Барколя (8,0).

Оценки «Ренна» : Брис Самба (4,9), Лилиан Брассье (6,0), Жереми Жаке (5,6), Аит Будлаль (4,9), Мусса Аль-Тамари (5,3), Джауи Сиссе (6,4), Валантен Ронжье (6,1), Махди Камара (6,0), Пшемыслав Франковски (5,2), Бреэль Эмболо (5,7) и Эстебан Леполь (6,6).