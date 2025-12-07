  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа за матч «ПСЖ» – «Ренн», Хвича с 9,2 – лучший в составе парижан, у Меюлю – 8,5, у Невеша – 8,2
4

Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа за матч «ПСЖ» – «Ренн», Хвича с 9,2 – лучший в составе парижан, у Меюлю – 8,5, у Невеша – 8,2

Матвей Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа за матч «ПСЖ» – «Ренн».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 6,7 по Индексу ГОЛа по итогам матча «ПСЖ» против «Ренна» (5:0) в 15-м туре Лиги 1. Лучшим в составе парижан стал Хвича Кварацхелия, его оценка – 9,2. У Санни Меюлю – 8,5, у Жоау Невеша – 8,2. 

Худшую оценку в составе «ПСЖ» заработал Ли Кан Ин, он получил 6,4. 

Оценки «ПСЖ»: Сафонов (6,7), Люка Эрнандес (7,8), Вильян Пачо (7,7), Маркиньос (7,1), Заир-Эмери (7,1), Жоау Невеш (8,2), Витинья (7,1), Санни Меюлю (8,5), Хвича Кварацхелия (9,2), Ли Кан Ин (6,4) и Брэдли Барколя (8,0). 

Оценки «Ренна»: Брис Самба (4,9), Лилиан Брассье (6,0), Жереми Жаке (5,6), Аит Будлаль (4,9), Мусса Аль-Тамари (5,3), Джауи Сиссе (6,4), Валантен Ронжье (6,1), Махди Камара (6,0), Пшемыслав Франковски (5,2), Бреэль Эмболо (5,7) и Эстебан Леполь (6,6).

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1472 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ГОЛ
logoПСЖ
logoРенн
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoЛюка Эрнандес
logoМаркиньос
logoЛи Кан Ин
logoУоррен Заир-Эмери
logoВитинья
logoСанни Меюлю
logoБрэдли Барколя
logoВильян Пачо
logoХвича Кварацхелия
logoЖоау Невеш
logoДжауи Сиссе
logoЛилиан Брассье
logoАбдельхамид Аит Будлаль
logoБрис Самба
logoВалантен Ронжье
logoМахди Камара
logoЭстебан Леполь
logoПшемыслав Франковски
logoМусса Аль-Тамари
logoБреэль Эмболо
logoЖереми Жаке
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый матч Сафонова – и сразу на ноль. После его шикарного сэйва забил Хвича
7 декабря, 08:10
«ПСЖ» с Сафоновым снес «Ренн» – 5:0! Хвича сделал дубль, Жаке удалили, 17-летний Мбайе забил
6 декабря, 21:57
Сафонов о россиянах и Европе: «Лучший вариант – перевалочный пункт, типа «Бенфики», «Аякса». Тяжело представить, что Сперцян борется с Витиньей, Невешем – слишком большая разница»
4 декабря, 15:27Видео
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»
5 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
20 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
30 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
43 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:00
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00