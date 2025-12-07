Сергеев о «Динамо»: «Мы будем биться за того, кто будет у руля команды. Все будут за тренера»
Сергеев о «Динамо»: мы будем биться за того, кто будет у руля команды.
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев сказал, что команда будет поддерживать любого тренера, которого назначат.
В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в 18‑м туре Мир РПЛ. Сергеев забил гол во втором тайме.
– Что будет в клубе зимой?
– Никто ничего не знает. Сейчас у нас все отлично. Наша задача – выполнять тренерские установки. Я не знаю, что будет дальше.
– Хочешь, чтобы Гусев остался?
– Да, мы будем биться за него и за того, кто будет у руля команды. Все будут за тренера, – сказал Сергеев.
Напомним, Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина.
