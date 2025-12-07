Сергеев о «Динамо»: «Мы будем биться за того, кто будет у руля команды. Все будут за тренера»

Сергеев о «Динамо»: мы будем биться за того, кто будет у руля команды.

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев сказал, что команда будет поддерживать любого тренера, которого назначат.

В субботу «Динамо » сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в 18‑м туре Мир РПЛ . Сергеев забил гол во втором тайме.

– Что будет в клубе зимой?

– Никто ничего не знает. Сейчас у нас все отлично. Наша задача – выполнять тренерские установки. Я не знаю, что будет дальше.

– Хочешь, чтобы Гусев остался?

– Да, мы будем биться за него и за того, кто будет у руля команды. Все будут за тренера, – сказал Сергеев.

Напомним, Ролан Гусев исполняет обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина.