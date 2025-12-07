Маскерано о титуле Месси с «Интер Майами»: «Счастлив за него. Этот трофей невероятно важен, Лео приехал сюда, чтобы побеждать»

Хавьер Маскерано высказался о победе Лионеля Месси в Кубке МЛС с «Интер Майами».

Главный тренер «Интер Майами » Хавьер Маскерано высказался о победе над «Ванкувером» (3:1) в финале Кубка МЛС и отметил роль нападающего Лионеля Месси в успехах клуба. Флоридцы впервые в истории выиграли плей-офф.

Месси был признан самым ценным игроком турнира. На счету 38-летнего аргентинца две голевые передачи в финальном матче.

«Я очень счастлив за него. Я очень рад за сезон, который он провел... Для него эта победа и этот трофей были невероятно важны и особенны. Он приехал сюда, чтобы выиграть этот титул», – сказал Маскерано.