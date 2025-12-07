Юрий Дюпин: «Голодал по трое суток. На третьи тренироваться тяжело, когда ты на воде. Голодание полезно – выводятся шлаки и токсины»

Дюпин рассказал, как экспериментировал с голоданием по трое суток.

Вратарь «Сочи » Юрий Дюпин рассказал, что пробовал практиковать трехдневное голодание.

– Я много интересного изучаю по здоровью. Года уже немолодые, и, чтобы максимально продлить карьеру, нужно заниматься своим здоровьем. Много экспериментирую. Пока был в «Краснодаре», сидел в бочке со льдом по шесть минут, экспериментировал с голоданием.

– Ничего себе.

– Да. Голодал по трое суток. На третьи сутки тренироваться тяжело, когда ты чисто на воде. Это все эксперименты. Голодание тоже полезно – выводится много шлаков и токсинов из организма. Повторюсь, изучаю много информации и стараюсь уделять этому внимание, ведь это отражается на качестве моих тренировок и игр. Да просто банальная радость жизни, когда у тебя все хорошо со здоровьем, – сказал Дюпин.

Дюпин выступал за «Краснодар» в прошлом сезоне, вместе с клубом он стал чемпионом страны.