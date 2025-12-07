Пирс Морган о словах Салаха: «Вау. Может, пора дать мне интервью?»

Морган – Салаху: может, пора дать мне интервью?.

Журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на слова Мохамеда Салаха с критикой «Ливерпуля ».

«Вау. Может быть, пора дать интервью?» – написал Морган в X.

Салах ранее раскритиковал руководство «Ливерпуля» и тренера Арне Слота после того, как три матча подряд оставался на скамейке запасных. Египтянин заявил, что чувствует себя разочарованным, не понимает причин отстранения и считает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

В 2022 году Криштиану Роналду дал Моргану скандальное интервью, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», заявив, что клуб не развивался с 2009 года, а руководство и тренер Эрик тен Хаг не уважали его. Это привело к расторжению контракта с клубом и переходу форварда в «Аль-Наср».

