Бекхэм о победе Месси в Кубке МЛС с «Интер Майами»: «Лео – победитель, это его суть. Он приехал не для того, чтобы наслаждаться жизнью»
Дэвид Бекхэм высказался о победе Лионеля Месси в Кубке МЛС.
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оценил победу над «Ванкувером» (3:1) в финале Кубка МЛС и роль нападающего Лионеля Месси в успехах клуба. Флоридцы впервые в истории выиграли плей-офф.
Месси признан самым ценным игроком турнира. 38-летний аргентинец сделал две голевые передачи в финальном матче.
«Это было невероятное путешествие. Он приехал сюда не для того, чтобы просто наслаждаться жизнью в Майами. Да, его семья любит город. Но Лео приехал выигрывать, и это его суть.
Он хочет побеждать. Его самоотдача, верность партнерам, городу, клубу – все это делает его тем, кто он есть. Лео – победитель. Все просто», – сказал Дэвид Бекхэм.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
