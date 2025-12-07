Бекхэм о победе Месси в Кубке МЛС с «Интер Майами»: «Лео – победитель, это его суть. Он приехал не для того, чтобы наслаждаться жизнью»

Дэвид Бекхэм высказался о победе Лионеля Месси в Кубке МЛС.

Совладелец «Интер Майами » Дэвид Бекхэм оценил победу над «Ванкувером» (3:1) в финале Кубка МЛС и роль нападающего Лионеля Месси в успехах клуба. Флоридцы впервые в истории выиграли плей-офф.

Месси признан самым ценным игроком турнира. 38-летний аргентинец сделал две голевые передачи в финальном матче.

«Это было невероятное путешествие. Он приехал сюда не для того, чтобы просто наслаждаться жизнью в Майами. Да, его семья любит город. Но Лео приехал выигрывать, и это его суть.

Он хочет побеждать. Его самоотдача, верность партнерам, городу, клубу – все это делает его тем, кто он есть. Лео – победитель. Все просто», – сказал Дэвид Бекхэм.