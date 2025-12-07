Сафонов о первом матче в сезоне за «ПСЖ»: «Счастлив, что сыграл и сделал это достойно. Надеюсь, дальше – больше»

Сафонов о первом матче в сезоне за «ПСЖ»: счастлив, что сыграл достойно.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов доволен своей первой игрой в этом сезоне.

Голкипер вышел в стартовом составе на игру Лиги 1 против «Ренна». Его команда победила со счетом 5:0. По воротам россиянина было нанесено шесть ударов, два из них пришлись в створ. Сафонов в обоих случаях выручил парижан.

«Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная.

Очень счастлив, что получилось наконец сыграть, выйти и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше – больше», – сказал Сафонов.

Первый матч Сафонова – и сразу на ноль. После его шикарного сэйва забил Хвича

