Ещенко назвал Талалаева тренером года: «Балтика» только вышла в РПЛ, а идет в пятерке. У них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить»

Ещенко: Талалаев – тренер года в РПЛ.

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером РПЛ в 2025 году.

— Лучший тренер РПЛ 2025 года?

— Все довольны работой Талалаева. Команда только вышла в РПЛ, а идет в первой пятерке.

— Вам нравится, как играет «Балтика»?

— Как играет «Балтика », может быть, и не нравится, но у них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить. Это не может не радовать, — сказал Ещенко.