Ещенко назвал Талалаева тренером года: «Балтика» только вышла в РПЛ, а идет в пятерке. У них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить»
Ещенко: Талалаев – тренер года в РПЛ.
Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал Андрея Талалаева из «Балтики» лучшим тренером РПЛ в 2025 году.
— Лучший тренер РПЛ 2025 года?
— Все довольны работой Талалаева. Команда только вышла в РПЛ, а идет в первой пятерке.
— Вам нравится, как играет «Балтика»?
— Как играет «Балтика», может быть, и не нравится, но у них есть самоотдача, самоотверженность и желание победить. Это не может не радовать, — сказал Ещенко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
