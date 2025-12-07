Вратарь «Сочи» Дюпин мог остаться в «Краснодаре»: «Хотел получать больше игровой практики, поэтому отказался от продления»

Дюпин: отказался от продления с «Краснодаром» из-за дефицита игровой практики.

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин рассказал, почему покинул летом «Краснодар».

— С «Краснодаром» был вариант продлиться?

— Да. Однако я хотел получать больше игровой практики, поэтому решил отказаться от продления и найти вариант, где будет больше шансов стабильно играть, — сказал Дюпин.

В 9 матчах текущего сезона РПЛ голкипер один раз сыграл на ноль, пропуская в среднем по 2 гола за игру.