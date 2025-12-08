111

«Наполи» обыграл «Ювентус» – 2:1! Хейлунд сделал дубль

«Наполи» обыграл «Ювентус».

«Наполи» победил «Ювентус» (2:1) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расмус Хейлунд открыл счет на 7-й минуте. Кенан Йылдыз забил ответный мяч на 59-й. На 78-й Хейлунд сделал дубль.

Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
2 - 1
Ювентус
Матч окончен
Ланг   Вергара
86’
82’
К. Тюрам   Жегрова
Нерес   Политано
80’
  Хейлунд
78’
76’
Йылдыз   Опенда
76’
Франсишку Консейсау   Миретти
71’
Камбьязо   Костич
Бекема
70’
Оливера   Спинаццола
70’
59’
  Йылдыз
52’
Калулу
46’
Кабаль   Дэвид
2тайм
Перерыв
Буонджорно
33’
  Хейлунд
7’
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Оливера, Мактоминей, Элмаз, Ди Лоренцо, Ланг, Хейлунд, Нерес
Запасные: Марьянуччи, Вергара, Лукка, Амброзино, Жезус, Политано, Контини-Барановский, Маццокки, Спинаццола, Ферранте
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Калулу, Копмейнерс, Кабаль, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Камбьязо, Йылдыз, Франсишку Консейсау
Запасные: Перин, Рухи, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Дэвид, Скалья, Аджич, Опенда, Костич, Жоау Мариу, Миретти, Жегрова
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
