Матч окончен
«Наполи» обыграл «Ювентус» – 2:1! Хейлунд сделал дубль
«Наполи» обыграл «Ювентус».
«Наполи» победил «Ювентус» (2:1) в 14-м туре Серии А.
Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Расмус Хейлунд открыл счет на 7-й минуте. Кенан Йылдыз забил ответный мяч на 59-й. На 78-й Хейлунд сделал дубль.
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1096 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости