«Наполи» обыграл «Ювентус» – 2:1! Хейлунд сделал дубль

«Наполи» обыграл «Ювентус».

«Наполи » победил «Ювентус » (2:1) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Расмус Хейлунд открыл счет на 7-й минуте. Кенан Йылдыз забил ответный мяч на 59-й. На 78-й Хейлунд сделал дубль.

