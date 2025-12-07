6

«Челси» может отдать Дисаси в аренду «Лиону». Защитник еще не играл в этом сезоне

«Лион» контактирует с защитником «Челси» Акселем Дисаси.

«Лион» планирует подписать в январе центрального защитника, поскольку Клинтон Мата и Мусса Ниакате вскоре отправятся на стартующий 21 декабря Кубок Африки.

«Олимпийцы» ведут переговоры с Акселем Дисаси из «Челси», который не провел ни одного матча в текущем сезоне. «Синие» могут отпустить 27-летнего француза в аренду до конца сезона.

Вторую половину прошлого сезона Дисаси провел в аренде в «Астон Вилле».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
