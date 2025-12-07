Ташуев о «Енисее»: «Я из тех тренеров, у кого есть честь, под чье-то место не иду, уважаю коллег по цеху. Пока Тихонов работает, не пойду в клуб»

Ташуев: пока Тихонов работает, не пойду в «Енисей».

Сергей Ташуев оценил информацию о своем возможном назначении тренером «Енисея».

«Не впервые такая ситуация. Разговоров и слухи много, когда будет предложение, тогда поговорим. Я вчера читал, что у Тихонова возникли проблемы в «Енисее » – и сразу всплывают такие новости. Я из тех тренеров, у которых есть честь, под чье-то место не иду, уважаю коллег по цеху. Пока тренер работает, не пойду в клуб.

Я не мальчик, в своей карьере прошел много всего. Не боюсь работы. Для меня важно, чтобы пошел работать под проект и не спасал клуб, была серьезная структура, свой атакующий футбол, воспитывал футболистов. «Факел» и «Ахмат» под моим руководством показали лучший результат в своей истории», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.