Матч окончен
«Рома» уступила «Кальяри» в гостях – 0:1. Гаэтано забил на 82-й, Челика удалили на 52-й
«Рома» потеряла очки с «Кальяри».
«Рома» проиграла в гостях «Кальяри» (0:1) в 14-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сарденья».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Защитник «Ромы» Зеки Челик получил красную карточку на 52-й минуте. Джанлука Гаэтано открыл счет на 82-й.
Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 14:00, Сарденья
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
