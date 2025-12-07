4

«Рома» уступила «Кальяри» в гостях – 0:1. Гаэтано забил на 82-й, Челика удалили на 52-й

«Рома» потеряла очки с «Кальяри».

«Рома» проиграла в гостях «Кальяри» (0:1) в 14-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сарденья».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Защитник «Ромы» Зеки Челик получил красную карточку на 52-й минуте. Джанлука Гаэтано открыл счет на 82-й.

Серия А Италия. 14 тур
7 декабря 14:00, Сарденья
Кальяри
Завершен
1 - 0
Рома
Матч окончен
Фолоруншо   Кылычсой
90’
+2’
Палестра   Ди Пардо
90’
+2’
Гаэтано
83’
  Гаэтано
82’
Фолоруншо
78’
78’
Эрмосо
Оберт   Идрисси
77’
73’
Цимикас   Гиларди
Боррелли   Гаэтано
69’
Дзаппа   Прати
69’
63’
Кристанте   Эль-Энауи
62’
Пеллегрини   Дибала
62’
Соуле   Фергюсон
53’
Бальданци   Ренсх
52’
Челик
2тайм
Перерыв
Кальяри
Каприле, Камехо, Луперто, Дзаппа, Оберт, Фолоруншо, Дейола, Адопо, Палестра, Боррелли, Эспозито
Запасные: Ди Пардо, Рог, Кавуоти, Паволетти, Радунович, Идрисси, Гаэтано, Литета, Кылычсой, Пинтус, Прати, Лувумбу, Чоччи
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Цимикас, Коне, Кристанте, Челик, Бальданци
Запасные: Зелковски, Дибала, Васкес, Гиларди, Фергюсон, Бэйли, Арена, Эль-Шаарави, Голлини, Ренсх, Эль-Энауи, Пизилли
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoРома
logoсерия А Италия
онлайны
logoКальяри
logoЗеки Челик
logoДжанлука Гаэтано
