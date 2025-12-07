Семак о Мостовом вне старта «Зенита»: «Не совсем стабильно показывает тот уровень игры, которого ждем»

Семак: Мостовой не совсем стабильно показывает тот уровень игры, которого ждем.

Тренер «Зенита » Сергей Семак рассказал, почему Андрей Мостовой остался в запасе на матч РПЛ с «Акроном» (2:0). Вингер петербургского клуба вышел на замену на 70-й минуте.

— Почему в запасе остались Глушенков и Мостовой? В центре нападения выйдет Соболев. Почему так?

— Потому что в прошлых матчах нам не хватало нападающего, поскольку Луис Энрике играл на позиции форварда и смещался в зоны справа и слева. В такой игре, когда команда обороняется низким блоком, нам нужен нападающий, который будет всегда находиться в створе ворот.

Глушенков в прошлом матче получил травму и пропустил несколько дней, выбился из тренировочного процесса. Те тренировки, которые он провел, недостаточны, чтобы быть на 100% готовым.

Что касается Мостового, то он не совсем стабильно показывает тот уровень игры, которого мы от него ждем, — сказал Семак перед матчем с «Акроном».