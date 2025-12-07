Степашин об отмененном голе «Динамо» «Спартаку»: «C ВАР стало хуже, там сидят такие же орелики»

Степашин: с ВАР стало хуже, там сидят такие же орелики.

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин недоволен работой ВАР на матче РПЛ со «Спартаком » (1:1).

— Счет 1:1 и два отмененных гола «Динамо». Будете подавать протест?

— Да нет, там вне игры было. Правда миллиметровый, особенно первый момент, когда Костя [Тюкавин] забивал гол. Там вообще я не знаю, как линию чертить, как смотреть на самом деле.

Да нет, подавать мы не будем. Какой смысл? Да и во втором эпизоде офсайд был. Потом все-таки сами себе забили гол.

— Ну, не без этого. Это, по-моему, первый раз за этот год. В первом отмененном голе, на наш взгляд, точно не было офсайда, да и во втором придрались. Или вы не согласны с нами?

— В первом, на мой взгляд, не было, они одинаково стояли. Ну, на самом деле это футбол… Я еще раз говорю, с ВАР стало хуже, для меня это очевидно. Потому что на ВАР сидят такие же орелики, – сказал Степашин.