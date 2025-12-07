«Вместе пива попьем». Соболев о споре с Радимовым на 20 голов за сезон

Соболев о споре с Радимовым на 20 голов за сезон: вместе пива попьем.

Форвард «Зенита » Александр Соболев допустил, что выиграет пари у Владислава Радимова .

По условиям спора нападающий должен забить не менее 20 голов за сезон. На данный момент на счету Соболева 5 мячей (3 гола в РПЛ , 2 – в Фонбет Кубке России).

— У Радимова еще можно выиграть спор?

— Все возможно.

— Он говорит, что вы проиграли.

— Ну, вместе пива попьем.

— Дзюба как‑то подколол, что не забили?

— Не общались после игры, — сказал Соболев.