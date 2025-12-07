«Вместе пива попьем». Соболев о споре с Радимовым на 20 голов за сезон
Соболев о споре с Радимовым на 20 голов за сезон: вместе пива попьем.
Форвард «Зенита» Александр Соболев допустил, что выиграет пари у Владислава Радимова.
По условиям спора нападающий должен забить не менее 20 голов за сезон. На данный момент на счету Соболева 5 мячей (3 гола в РПЛ, 2 – в Фонбет Кубке России).
— У Радимова еще можно выиграть спор?
— Все возможно.
— Он говорит, что вы проиграли.
— Ну, вместе пива попьем.
— Дзюба как‑то подколол, что не забили?
— Не общались после игры, — сказал Соболев.
