Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»

Альба: надеюсь, «Ростов» проведет второй круг лучше первого.

Тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался после победы над «Рубином» (2:0) в РПЛ.

После 18 матчей дончане занимают в таблице 11-е место.

— С чем связано большое количество ошибок, как у Сако. Пенальти, привозы. Почему не удается побороть проблему?

— Я не понимаю, почему так бывает. Игроки тоже люди. Сако до этого момента сегодня хорошо играл. Я не думал, что он удалится, даже когда он получил первую карточку. Ребята были вместе, помогали друг другу.

— Говорили с губернатором о трансферной кампании?

— Он поздравил нас с победой, пожелал хорошего отдыха ребятам, и все.

— Какую позицию хотите усилить?

— Посмотрим. У нас хорошая команда.

— Оцените выступление команды от 1 до 5.

— Сначала было тяжело, потом выдали хорошую серию. Я рад. В начале второго круга мы взяли только одно очко, сегодня прибавили три. Второй круг идет уже лучше первого. Надеюсь, что он будет лучше первого.

— Почему не делали замен до 83‑й минуты?

— Меня устраивало, что было на поле. Никто не устал. Когда Комаров устал, то я его заменил. Он проделал большую работу. На поле все было хорошо.

— Как выбирали пенальтиста?

— На прошлой неделе Миронов не забил, но он бил до этого, тренирует это. Он у нас один из лучших в этом. Он хотел бить, больше тренировался. Я знал, что это хорошее решение. Промахиваются все, кто бьет пенальти.

— Для Голенкова это важный гол?

— Да. Он искал свои моменты. К сожалению, он забил и наступила пауза. Он получил приз за свою работу. Он проделывает большую работу в прессинге и обороне, – сказал Альба.