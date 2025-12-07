  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»
11

Тренер «Ростова» Альба об 11-м месте: «Надеюсь, второй круг будет лучше первого. У нас хорошая команда»

Альба: надеюсь, «Ростов» проведет второй круг лучше первого.

Тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался после победы над «Рубином» (2:0) в РПЛ.

После 18 матчей дончане занимают в таблице 11-е место.

 — С чем связано большое количество ошибок, как у Сако. Пенальти, привозы. Почему не удается побороть проблему?

 — Я не понимаю, почему так бывает. Игроки тоже люди. Сако до этого момента сегодня хорошо играл. Я не думал, что он удалится, даже когда он получил первую карточку. Ребята были вместе, помогали друг другу.

— Говорили с губернатором о трансферной кампании?

 — Он поздравил нас с победой, пожелал хорошего отдыха ребятам, и все.

 — Какую позицию хотите усилить?

 — Посмотрим. У нас хорошая команда.

 — Оцените выступление команды от 1 до 5.

 — Сначала было тяжело, потом выдали хорошую серию. Я рад. В начале второго круга мы взяли только одно очко, сегодня прибавили три. Второй круг идет уже лучше первого. Надеюсь, что он будет лучше первого.

 — Почему не делали замен до 83‑й минуты?

 — Меня устраивало, что было на поле. Никто не устал. Когда Комаров устал, то я его заменил. Он проделал большую работу. На поле все было хорошо.

 — Как выбирали пенальтиста?

 — На прошлой неделе Миронов не забил, но он бил до этого, тренирует это. Он у нас один из лучших в этом. Он хотел бить, больше тренировался. Я знал, что это хорошее решение. Промахиваются все, кто бьет пенальти.

 — Для Голенкова это важный гол?

 — Да. Он искал свои моменты. К сожалению, он забил и наступила пауза. Он получил приз за свою работу. Он проделывает большую работу в прессинге и обороне, – сказал Альба.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1460 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoДжонатан Альба
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арутюнянц передал 49% акций «Ростова» правительству Ростовской области. Губернатор подтвердил
6 декабря, 14:50
Губернатор Ростовской области: «Альба остается в «Ростове», мы объявили в раздевалке!»
6 декабря, 14:32
«Ростов» победил «Рубин» – 2:0. Миронов и Голенков забили, Сако удалили на 87-й, Вуячич не реализовал пенальти
6 декабря, 12:56
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
17 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
40 минут назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
59 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29