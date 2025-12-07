  • Спортс
  • Салах разнес «Ливерпуль» в интервью, Ян победил Двалишвили, ничья в дерби «Спартака» и «Динамо», Месси выиграл МЛС, сухой матч Сафонова, 8 голов в матче «Барсы», 7 квадов Малинина и другие новости
26

1. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в дерби в 18-м туре Мир РПЛ – 1:1. Голы Маричаля и Тюкавина отменили из-за офсайдов, Осипенко забил в свои ворота. «Спартак» уйдет на зимнюю паузу на шестом месте, «Динамо» – вне топ-8.

«Зенит» победил «Акрон» (2:0) и продлил серию без поражений в РПЛ до 14 матчей. Жерсон и Энрике забили, Неделчару удалили на 14-й минуте.

«Ростов» победил «Рубин» – 2:0. После игры ростовчане продлили контракт с тренером Альбой на год.

2. «Ливерпуль» вел 2:0 и 3:2, но сыграл вничью с «Лидсом» в АПЛ – 3:3. Для Салаха это был третий матч подряд в запасе, и после игры Мохамеда прорвало: египтянин разнес клуб за отношение («Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус»), намекнул на уход («Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что будет дальше») и припомнил свои достижения («Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»).

3. В других матчах 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» (2:1). Для команды Артеты это первое поражение за 19 матчей. «Ман Сити» разгромил «Сандерленд» (3:0) и до 2 очков сократил отставание от «Арсенала». «Челси» и «Борнмут» голов не забили (0:0).

4. «Интер Майами» Месси впервые взял Кубок МЛС, обыграв «Ванкувер» Мюллера в финале – 3:1! Лео сделал 2 ассиста. Для Месси это 47-й трофей в карьере, он самый титулованный футболист мира. Бускетс и Альба провели последний матч в карьере.

5. НХЛ. 10-й гол Панарина в сезоне и 39 сэйвов Шестеркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ). «Тампа» без Кучерова и Василевского уступила «Айлендерс» (0:2), Сорокин отразил 32 броска и повторил рекорд клуба с Лонг-Айленда по числу сухих игр за карьеру (25). Все результаты дня – здесь.  

6. UFC 323. Петр Ян победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и вернул титул в легчайшем весе, Алешандре Пантожа проиграл техническим нокаутом Джошуа Вану (перелом руки после неудачного падения) и утратил пояс чемпиона наилегчайшей категории, Ян Блахович с Богданом Гуськовым подрались вничью и другие результаты

7. В Fonbet КХЛ состоялись два матча на Дальнем Востоке: «Амур» проиграл СКА в овертайме (1:2), «Адмирал» уступил «Локомотиву» (1:3). После поражения «Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года.

8. «Барса» обыграла «Бетис» на выезде – 5:3! Ферран сделал хет-трик. В других матчах 15-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна уступил «Алавесу» (0:1), «Атлетик» обыграл «Атлетико» (1:0).

9. Сафонов сыграл за «ПСЖ» впервые в сезоне и не пропустил5:0 с «Ренном». Даже такая победа не помогла «ПСЖ» выйти на первое место в Лиге 1 – лидирует «Ланс».

10. Финал Гран-при по фигурному катанию. Малинин победил с мировым рекордом и преимуществом в 30 баллов, первым в истории исполнив семь четверных прыжков и сальто. Лью выиграла соревнования среди женщин, Чок и Бейтс победили в танцах на льду.

11. НБА. «Бруклин» с 8+7 от Демина победил «Новый Орлеан», «Голден Стэйт» без Карри, Батлера и Грина обыграл «Кливленд» на выезде и другие результаты

12. Кубок мира по лыжным гонкам. Клэбо выиграл скиатлон, в топ-10 финишировали еще 8 норвежцев. У женщин первой стала Диггинс.

На Кубке России Ардашев выиграл классический спринт, Терентьев – 2-й, Коростелев – 3-й. У женщин победила Фалеева, Баранова – 2-я, Евтягина – 3-я.

13. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в 13-м туре Бундеслиги – 5:0. Кейн сделал хет-трик и побил личный рекорд по голам за год. В других матчах «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт» (6:0), «Байер» проиграл «Аугсбургу» (0:2).

14. «Интер» крупно обыграл «Комо» (4:0) в 14-м туре Серии А. Другие результаты дня в чемпионате Италии – здесь.

15. ФИФА представила расписание матчей ЧМ-2026. Самые ранние игры будут начинаться в 19:00 по московскому времени, самые поздние – в 07:00. Полуфиналы и финал – в 22:00, матч за 3-е место – в 00:00.

16. Кубок мира по биатлону. Ботн победил в спринте, Ульдал – 2-й, Фийон-Майе – 3-й, Лагрейд – 4-й.

Кубок Содружества по биатлону. Команда Метели и Бажина победила в смешанной эстафете, команда Сливко и Логинова – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я.

17. Гран-при Абу-Даби-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к финальной гонке сезона, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й. Хэмилтон разбил болид в практике и стал первым пилотом «Феррари», выбывшим после 1-го сегмента квалификации трижды подряд.

Цитаты дня.

Денис Макаров: «Буду просить уйти из «Динамо» при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры – ноль респекта и уважения»

Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «МОК нарушил Олимпийскую хартию и пошел на поводу у европейских политиков. Это большая историческая ошибка»

Макгрегор заинтересован в поединке с Махачевым: «Хочу стать чемпионом в трех дивизионах»

Лапорта о том, что в «Реале» часто говорят о «Барсе»: «У них «барселонит». Мы не ходим по собраниям и не говорим о «Мадриде»

Министр спорта Татарстана: «Загитова внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта»

Защитник «Спартака» Ву: «Москва входит в топ-5 лучших городов мира, один из самых красивых. Я из Парижа, тоже очень хороший город, но Москва меня удивила»

«Фрик-шоу». Тренер Норвегии Сольбаккен о жеребьевке ЧМ-2026

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
