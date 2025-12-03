Экс-арбитр Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти, ВАР не должен был вмешиваться. Футбол – контактная игра»
Экс-арбитр Павел Фернандес: фол Барриоса на Ольмо – это не пенальти.
Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что пенальти в пользу «Барселоны» в первом тайме матча с «Атлетико» был назначен ошибочно.
На 35-й минуте перенесенного матча 19-го тура Ла Лиги (1:1 второй тайм) Пабло Барриос на краю штрафной сбил Дани Ольмо в попытке выбить у соперника мяч. Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначил одиннадцатиметровый, пообщавшись с видеоассистентом. Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил выше ворот.
«Футбол – контактный вид спорта, это игровой момент. Это не пенальти. При незначительном контакте ВАР не должен вмешиваться», – написал Фернандес.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Павела Фернандеса
