Экс-арбитр Фернандес о падении Ольмо в штрафной «Атлетико»: «Это не пенальти, ВАР не должен был вмешиваться. Футбол – контактная игра»

Экс-арбитр Павел Фернандес: фол Барриоса на Ольмо – это не пенальти.

Бывший арбитр Павел Фернандес считает, что пенальти в пользу «Барселоны» в первом тайме матча с «Атлетико » был назначен ошибочно.

На 35-й минуте перенесенного матча 19-го тура Ла Лиги (1:1 второй тайм) Пабло Барриос на краю штрафной сбил Дани Ольмо в попытке выбить у соперника мяч. Главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа назначил одиннадцатиметровый , пообщавшись с видеоассистентом. Роберт Левандовски не реализовал пенальти – пробил выше ворот.

«Футбол – контактный вид спорта, это игровой момент. Это не пенальти. При незначительном контакте ВАР не должен вмешиваться», – написал Фернандес.