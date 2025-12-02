Хавбек «Атлетико» Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе

Джонни Кардозо травмировался в 1-м тайме матча с «Барселоной».

Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо получил повреждение в 1-м тайме матча с «Барселоной» в перенесенном 19-м туре Ла Лиги .

На 5-й минуте встречи Кардозо упал на газон, неудачно приземлившись после борьбы за мяч в воздухе с Дани Ольмо . Хавбек «Атлетико » смог продолжить игру, но уже на 14-й минуте вместо него на поле вышел Коке .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).