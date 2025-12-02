Хавбек «Атлетико» Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
Джонни Кардозо травмировался в 1-м тайме матча с «Барселоной».
Полузащитник «Атлетико» Джонни Кардозо получил повреждение в 1-м тайме матча с «Барселоной» в перенесенном 19-м туре Ла Лиги.
На 5-й минуте встречи Кардозо упал на газон, неудачно приземлившись после борьбы за мяч в воздухе с Дани Ольмо. Хавбек «Атлетико» смог продолжить игру, но уже на 14-й минуте вместо него на поле вышел Коке.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости