Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»

Кукурелья об интересе «Ман Сити»: когда зовет Гвардиола – на коленях поползешь.

Марк Кукурелья был готов ползти к Пепу Гвардиоле на коленях.

«Ман Сити» хотел подписать меня перед тем, как я перешел в «Челси». Он был в огненной форме, это была одна из лучших команд мира.

Я хотел перейти. Когда за тобой приходят так, как сделали «горожане», когда тебя зовет Гвардиола, ты на коленях поползешь, если нужно. Однако клубам не удалось договориться. Запросы «Брайтона» не соответствовали ситуации на рынке, так что заключить сделку не удалось», – сказал защитник «Челси» в интервью Movistar.