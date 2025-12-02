Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»

Игорь Дмитриев: нельзя говорить про «Спартак» так, как Талалаев.

Игорь Дмитриев считает, что Андрею Талалаеву не следовало говорить , что «Спартак » для «Балтики» уже не представляет прежней опасности.

– После поражения от «Балтики» остался осадок?

– Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает, и когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента – это очень обидно.

– Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?

– Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось.

– Не хочется ли как-то ответить Талалаеву?

– Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит? – ответил полузащитник.