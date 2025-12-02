Тони Кроос: «Винисиус порой теряет концентрацию, но человек он замечательный. Он мог бы лучше справляться с давлением соперников и чужих фанатов»
Тони Кроос: на Винисиуса давят соперники и чужие фанаты.
Тони Кроос считает, что на Винисиусе Жуниоре порой сказывается давление.
«Здорово видеть, как он растет. Порой он теряет концентрацию на игре, но человек он замечательный.
На него давят соперники, чужие болельщики... Он молод и мог бы лучше с этим справляться», – отметил бывший полузащитник «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
