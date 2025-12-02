«МЮ» вернул рождественскую вечеринку для сотрудников – их ждут угощения и музыкальная программа. Год назад клуб сэкономил больше 100 000 фунтов, отказавшись от празднований

«Манчестер Юнайтед» вернул рождественский корпоратив для сотрудников.

Сотрудникам «Манчестер Юнайтед » вернули возможность вместе отпраздновать Рождество.

Daily Mail сообщает, что через год после того, как сэр Джим Рэтклифф отменил рождественскую вечеринку, клуб вернул праздничное мероприятие.

В 2024-м руководство «МЮ» решило, что тратиться после волны сокращений, приведшей к уходу 250 человек, будет неправильно. Отмена вечеринки позволила сэкономить свыше 100 000 фунтов, а ежегодный бонус для сотрудников в размере 100 фунтов заменили ваучером на 40 фунтов из сети Marks & Spencer.

В этом году гендиректор Омар Беррада решил организовать мероприятие для всего персонала в одном из больших залов «Олд Траффорд». Отмечается, что сотрудники с радостью отреагировали на приглашение на вечеринку, где для них будут приготовлены угощения и музыкальная программа.