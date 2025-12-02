  • Спортс
  • «МЮ» вернул рождественскую вечеринку для сотрудников – их ждут угощения и музыкальная программа. Год назад клуб сэкономил больше 100 000 фунтов, отказавшись от празднований
40

«Манчестер Юнайтед» вернул рождественский корпоратив для сотрудников.

Сотрудникам «Манчестер Юнайтед» вернули возможность вместе отпраздновать Рождество.

Daily Mail сообщает, что через год после того, как сэр Джим Рэтклифф отменил рождественскую вечеринку, клуб вернул праздничное мероприятие.

В 2024-м руководство «МЮ» решило, что тратиться после волны сокращений, приведшей к уходу 250 человек, будет неправильно. Отмена вечеринки позволила сэкономить свыше 100 000 фунтов, а ежегодный бонус для сотрудников в размере 100 фунтов заменили ваучером на 40 фунтов из сети Marks & Spencer.

В этом году гендиректор Омар Беррада решил организовать мероприятие для всего персонала в одном из больших залов «Олд Траффорд». Отмечается, что сотрудники с радостью отреагировали на приглашение на вечеринку, где для них будут приготовлены угощения и музыкальная программа.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
