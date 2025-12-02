«Зенит» в Лиге 1 точно мог бы оказаться в первой десятке». Форвард «Рубина» Сиве о шансах петербуржцев в чемпионате Франции
Жак Сиве: «Зенит» был бы в первой десятке в лиге Франции.
Француз Жак Сиве считает, что «Зенит» шел бы в верхней половине таблицы чемпионата Франции.
«Не могу назвать точное место «Зенита», выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке.
Еврокубки? Чтобы это проверить, нужно пригласить «Зенит» во французский чемпионат», – сказал форвард «Рубина».
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости