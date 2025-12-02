«Зенит» в Лиге 1 точно мог бы оказаться в первой десятке». Форвард «Рубина» Сиве о шансах петербуржцев в чемпионате Франции

Жак Сиве: «Зенит» был бы в первой десятке в лиге Франции.

Француз Жак Сиве считает, что «Зенит» шел бы в верхней половине таблицы чемпионата Франции.

«Не могу назвать точное место «Зенита», выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке.

Еврокубки? Чтобы это проверить, нужно пригласить «Зенит» во французский чемпионат», – сказал форвард «Рубина».