21

Илья Кирш: «Легионеры помогают развиваться молодым, поднимают уровень мастерства в РПЛ. Если в лиге не будет игроков, которые на голову выше тебя, вряд ли ты сам станешь сильным»

Илья Кирш: легионеры помогают развиваться молодежи.

Защитник «Черноморца» Илья Кирш поддерживает приглашение сильных легионеров в Мир РПЛ.

– Что думаешь о грядущем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ? Интересно узнать мнение тех, для кого, как говорят, и вводят эту меру. Ты чувствуешь, что с ужесточением лимита сможешь получать больше шансов и будешь лучше прогрессировать?

– Если футболист пока не готов, не достоин регулярно играть, то он будет выбиваться, выпадать. Будет заметно, что ему чего-то не хватает.

Я не знаю, как повлияет лимит на российский футбол. Но я знаю, что легионеры, которые сейчас есть в РПЛ, помогают развиваться молодым футболистам. Да и не только молодым. Они поддерживают и поднимают уровень мастерства в чемпионате. Поэтому, на мой взгляд, их игра в РПЛ идет только на пользу: только когда ты играешь против сильного соперника, ты совершенствуешься. Если в лиге не будет игроков, которые на голову или хотя бы полголовы выше тебя, вряд ли ты сам когда-то станешь сильным футболистом.

– Да и говорят, что сейчас появилось чуть ли не сильнейшее за последнее время поколение российских футболистов.

– Вот возьмите того же Кисляка, который говорил, что за один сезон с Пьяничем он очень сильно вырос, много что почерпнул из его игры. В общем, многому научился.

– Хотя многие называли Пьянича сбитым летчиком, когда он только приходил в ЦСКА.

– Многие смотрят футбол достаточно поверхностно. Но те, кто немного погружаются, смотрят немного под другим углом, понимают, что такие футболисты могут дать команде. Кто знает, может быть, если бы в ЦСКА не было Пьянича, не было бы сейчас и такого Кисляка, – отметил принадлежащий «Зениту» футболист.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
лимит на легионеров
