  • Ямаль перед матчем с «Атлетико» выложил фото своего празднования гола мадридцам в прошлом сезоне
Ямаль перед матчем с «Атлетико» выложил фото своего празднования гола мадридцам в прошлом сезоне

Ламин Ямаль выложил мотивационное фото перед матчем с «Атлетико».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал в соцсетях фото празднования своего гола в ворота «Атлетико» перед матчем с мадридцами.

Сегодня «Барселона» сыграет с «Атлетико» в матче перенесенного 19-го тура Ла Лиги. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Ямаль поделился в сторис фотографией празднования своего гола в ворота «Атлетико» в марте 2025 года, когда «Барселона» одержала победу на выезде со счетом 4:2.

Фото: instagram.com/lamineyamal

Напомним, что Ямаль перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов выложил нарезку своих лучших моментов. В ролике звучали слова: «Я чувствую, что снова становлюсь собой». Каталонцы проиграли в Лондоне со счетом 0:3, а фанаты «синих» скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время игры. Вратарь «Челси» Роберт Санчес после матча заявил о Ямале: «Кукурелья держал его в кармане. Все хороши, пока не столкнутся с АПЛ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Ламина Ямаля
