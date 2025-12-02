«Барселона» вряд ли продлит контракт с Левандовским. Соглашение с 37-летним форвардом истекает летом (The Athletic)
Роберт Левандовски, вероятно покинет «Барселону».
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, скорее всего, покинет клуб следующим летом.
Контракт 37-летнего поляка с «блауграной» рассчитан до завершения текущего сезона. Вероятнее всего, он не будет продлен, пишет The Athletic со ссылкой на источники в «Барсе».
В связи с этим подписание нового центрального нападающего считается главной трансферной целью для каталонцев.
«Барселона» рассматривает подписание Кейна или Гирасси. Трансферы Холанда и Альвареса считаются почти невозможными
Голы Левандовского за карьеру
|Сезон
|Клуб
|Голы
|2007/08
|Знич Прушкув
|7
|2008/09
|Знич Прушкув
|21
|2009/10
|Лех Познань
|18
|2010/11
|Боруссия Дортмунд
|8
|2011/12
|Боруссия Дортмунд
|22
|2012/13
|Боруссия Дортмунд
|24
|2013/14
|Боруссия Дортмунд
|20
|2014/15
|Бавария
|17
|2015/16
|Бавария
|30
|2016/17
|Бавария
|30
|2017/18
|Бавария
|29
|2018/19
|Бавария
|22
|2019/20
|Бавария
|34
|2020/21
|Бавария
|41
|2021/22
|Бавария
|35
|2022/23
|Барселона
|23
|2023/24
|Барселона
|19
|2024/25
|Барселона
|17
|Всего голов за карьеру (все турниры):
|618
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
