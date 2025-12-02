«Барселона» вряд ли продлит контракт с Левандовским. Соглашение с 37-летним форвардом истекает летом (The Athletic)

Роберт Левандовски, вероятно покинет «Барселону».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски , скорее всего, покинет клуб следующим летом.

Контракт 37-летнего поляка с «блауграной» рассчитан до завершения текущего сезона. Вероятнее всего, он не будет продлен, пишет The Athletic со ссылкой на источники в «Барсе».

В связи с этим подписание нового центрального нападающего считается главной трансферной целью для каталонцев.

«Барселона» рассматривает подписание Кейна или Гирасси. Трансферы Холанда и Альвареса считаются почти невозможными