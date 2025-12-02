  • Спортс
  • «Барселона» вряд ли продлит контракт с Левандовским. Соглашение с 37-летним форвардом истекает летом (The Athletic)
68

«Барселона» вряд ли продлит контракт с Левандовским. Соглашение с 37-летним форвардом истекает летом (The Athletic)

Роберт Левандовски, вероятно покинет «Барселону».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, скорее всего, покинет клуб следующим летом. 

Контракт 37-летнего поляка с «блауграной» рассчитан до завершения текущего сезона. Вероятнее всего, он не будет продлен, пишет The Athletic со ссылкой на источники в «Барсе». 

В связи с этим подписание нового центрального нападающего считается главной трансферной целью для каталонцев. 

«Барселона» рассматривает подписание Кейна или Гирасси. Трансферы Холанда и Альвареса считаются почти невозможными

Голы Левандовского за карьеру

Статистика голов Роберта Левандовского по сезонам (только лига)
Сезон Клуб Голы
2007/08 Знич Прушкув 7
2008/09 Знич Прушкув 21
2009/10 Лех Познань 18
2010/11 Боруссия Дортмунд 8
2011/12 Боруссия Дортмунд 22
2012/13 Боруссия Дортмунд 24
2013/14 Боруссия Дортмунд 20
2014/15 Бавария 17
2015/16 Бавария 30
2016/17 Бавария 30
2017/18 Бавария 29
2018/19 Бавария 22
2019/20 Бавария 34
2020/21 Бавария 41
2021/22 Бавария 35
2022/23 Барселона 23
2023/24 Барселона 19
2024/25 Барселона 17
Всего голов за карьеру (все турниры): 618
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
